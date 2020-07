Трамп назвал «очередным обманом» публикации о «сговоре РФ с талибами»

Вашингтон, 1 июля. Сообщения о якобы «связи» российской военной разведслужбы с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) являются попыткой навредить президенту США Дональду Трампу и Республиканской партии. Такое объяснение сути публикации The New York Times дал сам глава Белого дома.

Трамп считает, что никакого «секретного источника» у издания не было.

The Russia Bounty story is just another made up by Fake News tale that is told only to damage me and the Republican Party. The secret source probably does not even exist, just like the story itself. If the discredited @nytimes has a source, reveal it. Just another HOAX!