Брежнева на «троне» поразила фанатов «бесконечными» ногами

Москва, 1 июля. Российская певица Вера Брежнева решила блеснуть перед поклонниками новым «космическим» нарядом, в котором выступала на празднике выпускников «Алые паруса». Она опубликовала пост в Instagram.

На кадре Брежнева сидит на кресле, напоминающем трон, в облегающем серебристом платье в пол. При этом исполнительница кокетливо выставила длинные ноги напоказ.

«Из карантина выходим красиво!» — заявила певица.

По словам Брежневой, если выходить в космос, то делать это надо в соответствующем случаю наряде. Поклонники оценили образ кумира и написали ей множество комплиментов.

«Космос — это вы, Вера!» — уточнили они. «Вот он, пятый элемент», — прокомментировали пост. «В космос и на позитив», — написали фанаты. «Счастливого полета», — пожелали поклонники. «Возраст, он виден», — уточнил один из мужчин. «Вера, бесишь своей стройностью», — позавидовали женщины. «Это абсолютно не подходящий тип скафандра», — пришли к выводу мужчины.

Ранее Брежнева опубликовала видео с репетиции на своей странице. Некоторые подписчики поп-исполнительницы раскритиковали ее наряд, так как сочли его неженственным. На видео Брежнева отрабатывает танцевальные движения вместе с певцом Monatik. Для репетиции бывшая солистка группы «ВИА Гра» выбрала черный комбинезон с широкими штанинами и футболку того же цвета.

Отметим, что Брежнева ранее приняла участие в съемках клипа Monatik. В музыкальном видео певица станцевала на столе в откровенном наряде.