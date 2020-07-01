Судебные приставы ищут Елизавету Боярскую из-за неуплаты в фонд капремонта

Некоммерческая организация «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» еще в апреле обратилась к мировому судье с иском к 34-летней актрисе Елизавете Боярской по уплате за капремонт 19 462, 99 рубля. В судебном участке №199 был издан приказ, а исполнительный лист поступил к судебным приставам.

Как выяснилось, это не из-за новой квартиры Елизаветы в 600 квадратных метров, которую она приобрела на торгах Русского аукционного дома, а из-за той, которую Боярская купила еще в 2009 году на Итальянской улице в знаменитом доходном доме Мальцевой — доме Фролова. Квартира на четвертом этаже, размером в 125 квадратных метров и кадастровой стоимостью в 17 113 570,6 рубля. Рыночная стоимость подобного жилья в разы больше — порядка 30 миллионов.

С квартирой на Итальянской Елизавете хронически не везет. Еще в 2011 году она настроила против себя практически всех жителей своей парадной, пытаясь построить на историческом дореволюционном здании балкон. Жители обошли все возможные инстанции, доказывая, что строительство незаконно и может разрушить дом. В итоге им удалось добиться своего.

По некоторым данным, в самой квартире Боярская не жила — сдавала ее в аренду. Аренда таких квартир в самом центре Санкт-Петербурга — порядка 60–80 тысяч рублей в месяц. А если еще и отлично меблирована, с авторским дизайном — то ценник взлетает до 100 тысяч.

Кстати, сдает квартиру актриса легально — заключает с нанимателем договор и платит налоги. Она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, основные виды деятельности которого — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. И лишь два дополнительных касаются ее основной деятельности — деятельность в области исполнительских искусств и деятельность в области художественного творчества.

Однако и здесь у Елизаветы вышла «накладка», из-за которой она два года судилась с соседями. В 2017 году Николай и Нина Г. и Ольга Э., живущие под квартирой Елизаветы, обратились в суд с иском к Боярской. 9 сентября 2016 года по вине нанимателя жилья, Павла Р., произошел залив нижерасположенной квартиры. Истцы требовали возмещения вреда в сумму 1 824 951,10 рубля, возмещения причиненного здоровью одной из соседок вреда, в сумме расходов на лечение составляющей 95 986 рублей, компенсации морального вреда в пользу данной истицы в 200 000 рублей и судебных расходов, а также возместить за счет ответчика расходы на оплату экспертного исследования в сумме 20 000 рублей. Наниматель лично ходил в суд и уверял, что затопление квартиры — только его вина, но помогло это мало. В итоге с Елизаветы взыскали сумму в размере 891 124 рубля. На суды ушло почти три года.

Напомним, в ноябре прошлого года СМИ стало известно, что Елизавета Боярская через доверенное лицо приобрела квартиру в пятиэтажном воссозданном историческом особняке XVIII века, известного как «Дом Демидовых», размером почти в 600 квадратных метров, стоимость которой, согласно данным Русского аукционного дома, составила 67,3 миллиона рублей.

Ранее помещения принадлежали Игорю Бурдинскому, владельцу реставрационной мастерской «Коринф». Бурдинский брал кредиты в залог своей недвижимости. И в итоге она отошла к Рускобанку. Последний сам обанкротился, а конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов, которое и передало недвижимость в Русский аукционный дом. Кстати, здесь Боярская выиграла — реальная стоимость помещений на 20 миллионов больше. После покупки Елизавета сделала ремонт и уже въехала со своей семьей в новое «королевское» жилье. Фотографии из новой квартиры периодически можно видеть в соцсетях Боярской.