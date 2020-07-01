Меркель заявила, что «Северный поток — 2» должен быть реализован

Берлин, 1 июля. «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, который полностью соответствует экономическим интересам Германии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, проект «Северный поток — 2» должен быть реализован, поэтому правительство Германии продолжит работу в этом направлении.

«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — сказала Меркель, отвечая на вопросы немецких парламентариев.

Она также добавила, что экстерриториальные санкции, которыми США угрожают проекту, противоречат международному праву, поэтому являются неприемлемыми.

Напомним, в начале июня 2020 года в Конгресс США был внесен законопроект о расширении санкций в отношении российского проекта «Северный поток — 2». Санкции будут распространяться не только на компании, которые осуществляют строительство газопровода, но и на компании, оказывающие им страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги.

При этом в январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за санкций США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении европейских компаний, которые осуществляли строительство газопровода. После этого швейцарская компания Allseas, занимавшаяся строительством «Северного потока — 2», приостановила сотрудничество с российской стороной.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые европейские государства выступают против реализации проекта. Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода.