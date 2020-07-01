Подросший сын Лазарева произвел фурор у поклонниц певца

Москва, 1 июля. Певец Сергей Лазарев сразил подписчиков новыми трогательными фотографиями своего шестилетнего сына Никиты. Мальчик произвел настоящий фурор.

Серия снимков появилась в Instagram артиста. На одном из фото Лазарев держит сына на руках, а на остальных Никита позирует один. Фолловеры отметили, что наследник певца очень повзрослел.

«Девочки, ну это все, держитесь!», «Похититель девичьих сердец растет!», «Серьезный будет парень… серьезный», — шутят в комментариях.

Конечно, не забыли пользователи сделать комплименты и самому Лазареву.

«Жизнерадостный малыш, весь в папаню», «Красавчик! Весь в папу!» — написали подписчики.

Как сообщал ранее Пятый канал, кроме Никиты, у Сергея есть дочь Анну. Оба ребенка были рождены суррогатной матерью, и артист этого не скрывает. В воспитании малышей Лазареву помогает его мама.

В прошлом году певец признался журналистам, что не намерен связывать себя узами брака, и детей будет воспитывать сам. Говоря о женщине, которая родила ему малышей, он подчеркнул, что она не является их биологической матерью и лишь делала свою «работу», а сами дети принадлежат только ему одному, отмечает НСН.