В Крыму отреагировали на сожжение российского флага в Киеве

Инцидент с сожжением российского флага у здания посольства РФ в Киеве характеризует состояние политической верхушки Украины. Об этом заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Неизвестный сжег российский флаг возле посольства РФ в Киеве, где сегодня проходит голосование по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии в комментарии РИА Новости. По словам собеседника агентства, неизвестный сжег флаг и ушел — его не задержали. Кроме того, группа людей устроила пикет с антироссийскими высказываниями.

«В других городах пока спокойно. Охрана усилена полицией и Нацгвардией Украины. Других серьезных инцидентов не было», — сказали в посольстве в комментарии агентству.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подчеркнул, что к подобного рода инцидентам можно относиться только негативно.

«Это характеризует нынешнее состояние украинской политической верхушки. Фактически с позволения нынешней команды Зеленского продолжаются постоянные антироссийские, русофобские, русоненавистнические выпады со стороны различных личностей, в основном — украинских националистических сил», — сказал Сергей Цеков в комментарии ФАН.

Реакция отдельных представителей Украины на голосование по поправкам в Конституцию России понятна, добавил сенатор, а Киев вряд ли обойдет вниманием волеизъявление в Крыму. К 12.00 по московскому времени явка избирателей на полуострове превысила 72%.

«Думаю, они будут делать не одно заявление по голосованию в Республике Крым. Их весьма расстроит результат голосования в республике. Я уверен, что явка у нас сейчас будет под 80% или даже за 80%», — предрек сенатор.

Цеков напомнил, что предлагаемые поправки закрепляют принцип нерушимости границ и территориальной целостности России. Киев, продолжающий считать Крым «своим», не может этого не понимать.

«Крым, правда, и без поправок вошел в Россию навечно еще в 2014 году, — но это мы понимаем. А они понимают, что обновленная Конституция закрепит Крым окончательно в составе РФ. Поэтому — злобствуют, и таким образом проявляют свое отношение к происходящему в России», — резюмировал сенатор Сергей Цеков.

Напомним, 1 июля — основной день голосования по поправкам в Конституцию России. При этом выразить свое отношение к предлагаемым изменениям в основной закон граждане РФ могли с 25 июня. По данным ЦИК, средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию на 14.00 по московскому времени составила 59,6%.