Рар рассказал о немецкой «стратегии спасения» во время председательства ФРГ в Совете ЕС

Москва, 1 июля. Германия обстоятельно подготовилась к своему председательству в Совете ЕС. Однако, несмотря на все планы Берлина, перед реализацией своей стратегии немцам предстоит приложить серьезные усилия по спасению Евросоюза. На данное положение дел в интервью РИА Новости обратил внимание немецкий политолог Александр Рар.

Экспертом было отмечено, что изначально руководство ФРГ собиралось сделать акценты на развитии отношений с Китаем, кооперации с Россией, а также «решать проблему миграции, урегулировать ситуацию с Турцией, начать решать ливийский военный вопрос, сирийский конфликт», но пандемия коронавируса вносит свои коррективы, заставляя прибегать к «стратегии спасения».

«В ближайшие полгода, когда любой ценой Евросоюз должен не только постараться выйти из пандемии, но и консолидироваться опять, спасти вообще проект Европейского союза и спасти отдельные страны-члены, которые стали полубанкротами», — заявил Рар, рассказывая о том, чего ждут от председательства ФРГ в Совете ЕС.

Политолог отметил, что в самом начале пандемии «[Ангела] Меркель не проявляла готовности к широкомасштабным действиям на европейском уровне». Однако «потом ее [президент Франции Эммануэль] Макрон и другие убедили в том, что риск полного крушения Еврозоны, европейской экономики и потом всего фундамента, на котором построена Европа, реален».

Рар отметил, что в нынешних непростых условиях, которые наблюдаются в мире из-за пандемии, успехом немецкого председательствования можно будет считать уже сам факт сохранения ЕС в прежнем виде.

«Если в конце года Европейский союз как экономический блок, как экономическая организация выстоит и не сойдет со сцены, а даже и может укрепится — тогда это будет большой успех немецкого председательства в ЕС», — резюмировал ситуацию Рар.

Ранее Рар прокомментировал слова глав Польши и Украины о причастности СССР к началу Второй мировой войны.