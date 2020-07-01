Посол Белоруссии сообщил о достижении Москвой и Минском понимания в газовом вопросе

Москва, 1 июля. Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ, сообщил белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

Накануне состоялась встреча министров энергетики России и Белоруссии Александра Новака и Виктора Каранкевича, также присутствовал глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер, сообщил Семашко. По его словам, между сторонами «назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа».

Посол указал, что в настоящее время Минск не удовлетворен ценами на российский газ и разногласиями с «Газпромом», пишет «Вечерняя Москва». Однако он отметил, что республика видит, что «есть понимание, и считает необходимым ставить «такую задачу».

«К 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году», — приводит ТАСС слова белорусского дипломата.

Как напомнил телеканал 360, весной белорусский лидер стал жаловаться, что Минск покупает российский газ по завышенной цене. В России отметили, что стоимость контрактов экономически обоснована, и она связана с затратами и инвестициями поставщиков.

В начале лета Минск обратился к Москве с просьбой пересмотреть цену на топливо «с определением ее корректного и справедливого уровня». Миллер до этого говорил, что переговоры о стоимости поставок газа в Белоруссию могут касаться только следующего года.