Политолог объяснил, зачем Украине вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Создание на Украине объединения «За демократическую Беларусь» является откровенным вмешательством во внутренние дела другого государства. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Прицел на Белоруссию

В Верховной раде Украины были собраны подписи депутатов за создание межфракционного объединения «За демократическую Беларусь». Об этом рассказал депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Он отметил, что в работе объединения депутатов примут участие народные избранники от фракций «Голос», «Европейская солидарность», депутатской группы «За будущее» и внефракционные депутаты.

Украинский политик напомнил, что в августе 2020 года в Белоруссии пройдут выборы президента страны, которые якобы послужили причиной «масштабных» репрессий со стороны белорусской власти в отношении оппозиционных кандидатов, общественных деятелей, блогеров, а также «обычных» людей. По словам Гончаренко, объединение в Верховной раде будет создано для того, чтобы «помочь белорусам создать демократическое, свободное и действительно независимое государство».

Враг своей страны

Как считает Дмитрий Родионов, во-первых, предложение Гончаренко абсурдно по сути. Этому человеку хочется хоть как-то напомнить о своем существовании, вот он и придумывает какие-то безумные вещи, считает эксперт.

«Во-вторых, не очень понятно, каким именно образом объединение будет «помогать белорусам создать демократическое, свободное и действительно независимое государство»? А главное, насколько такая деятельность совместима со статусом депутата украинского парламента. Как гражданин Гончаренко имеет право заниматься чем угодно, но как у депутата — у него должны быть определенные рамки. Даже если «помощь» будет ограничиваться громкими заявлениями, по всем международным стандартам это называется вмешательством в дела суверенного государства», — пояснил Дмитрий Родионов.

При этом вмешательство происходит с депутатской трибуны, что делает ответственность за него более серьезной. Гончаренко — враг своей страны, если хочет втянуть ее в международный скандал, уверен политолог.

«Полагаю, что соответствующие комитеты Рады, а возможно, — и другие органы должны обратить на это внимание. Это называется расшатывать отношения с соседней страной и бросать тень на международную репутацию Украины. Такие вещи в любой нормальной стране не то, чтобы сразу пресекаются, они изначально недопустимы. Другой вопрос, что Украина нормальной страной не является, и там подобные фортеля — норма вещей», — добавил Дмитрий Родионов.

Теперь, заметил эксперт, все будет зависеть от белорусской стороны, ответит ли она или предпочтет закрыть глаза, чтобы «не давать неадекватному соседу повода пиариться еще больше». Однако Родионов сомневается в том, что поступкам Гончаренко будет дана правовая оценка на Украине.