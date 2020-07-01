Блогер в Австралии повторила фото Ким Кардашьян в корсете и возмутила подписчиков

Сидней, 1 июля. Блогер из Австралии Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила фотографию телеведущей Ким Кардашьян и возмутила своих поклонников. Снимок был опубликован в ее Instagram.

Для очередного шуточного поста полная Барбер выбрала изображение, на котором Кардашьян стоит в корсете телесного цвета. Жительница Австралии надела боди аналогичного оттенка. Она сфотографировалась на смартфон, скопировав позу знаменитой телеведущей.

«Дорогая Ким, черт возьми, сделай одолжение — купи корсет размером больше», — подписала снимок блогер.

Поклонники не оценили шутку Барбер.

«Черт возьми, сделай одолжение и шути смешнее. Это не круто», — сочли они. «Ты находишь это смешным? Почему она должна покупать больший размер? Бред», — написали в комментариях. «До этого поста все было прекрасно, Селеста. А это — ошибка», — раскритиковали блогера.

Ранее Кардашьян снялась обнаженной для рекламы собственной линейки косметики. На откровенной фотографии Кардашьян прикрывает грудь белой цветочной гирляндой, в то время как на ее плече сидит зеленый попугай. В посте под фотографией Кардашьян рассказал о косметике, с помощью которой сделан макияж на фотографии.

За сутки новая фотография в аккаунте звезды Ким Кардашьян набрала почти два миллиона отметок «Мне нравится» и более 12 тысяч комментариев. Подписчики восхитились внешним видом Кардашьян при этом отметив, что хотели бы оказаться на месте птицы.