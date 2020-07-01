Журналисты «Би-би-си» сняли фильм о загадочном «Русском дятле» в Чернобыле

Киев, 1 июля. История знаменитой советской радиолокационной станции «Дуга», находящейся недалеко от Чернобыльской АЭС, продолжает волновать умы на Западе.

РЛС была заброшена после катастрофы в Чернобыле, но вопросы о возможностях и предназначении таинственного объекта все еще вызывают живой интерес. Рассказать о станции попытались журналисты британского телеканала «Би-би-си», сняв о «Дуге» документальный фильм. При этом подача материала выглядит как реверанс холодной войне СССР и США.

Авторы короткой ленты показали, что даже спустя не одно десятилетие РЛС продолжает выглядеть весьма внушительно, и не даром. Известно, что «Дуга» по праву считалась самым большим радаром в мире: ее высота достигает 150 метров, а длина — 750 метров.

Советская станция считалась одним из секретных объектов. Она была способна создавать настойчивые помехи в эфире. За характерный изматывающий звук иностранцы прозвали ее «Русским дятлом». Однако она создавалась не только для этого. «Дуга» была создана для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Как подчеркивают британские журналисты, РЛС могла буквально заглянуть за горизонт и следить за объектами на расстоянии от 900 до 3000 километров.

Из-за высокого уровня секретности на Западе «Дуга» была окутана ореолом тайн. Конечно, не обходилось и без мифов. Так, иностранцы считали, что СССР создал «Русского дятла», чтобы управлять погодой и разумом людей на расстоянии, пишет «ПолитРоссия».