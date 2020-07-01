Путину после голосования выдали билет на участие в лотерее «Миллион призов»

Москва, 1 июля. Президенту России Владимиру Путину после голосования по поправкам в Конституцию выдали весь положенный подарочный набор, как и всем избирателям. Об этом рассказал сотрудник участка, где голосовал глава государства.

Российский лидер принял участие в голосовании 1 июля. Он опустил бюллетень в урну на избирательном участке №2151 в Российской академии наук, где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня.

После голосования жители российской столицы получают набор, в который входит ручка, значок, браслет, календарь и билет на участие в лотерее «Миллион призов», в которой можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.

У сотрудника избирательного участка поинтересовались, получил ли Путин такой подарочный набор.

«Да, ему выдали все необходимое, как и всем избирателям», — сказал в беседе с РИА Новости сотрудник участка.

Напомним, голосование по поправкам в Конституции России началось 25 июня, 1 июля — основной день голосования. Однако россияне могли в течение недели голосовать по поправкам в основной закон. Это было сделано для противодействия распространения коронавируса.