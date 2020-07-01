Бывшая самая молодая миллиардерша обнажила грудь на фото

Вашингтон, 1 июля. Младшая сестра телеведущей Ким Кардашьян — бизнесвумен Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, опубликовала снимок в откровенном нижнем белье. Фотография появилась в Instagram.

На кадре она позирует в розовом бюстгальтере со стразами. Чашка бюстгальтера оголяет грудь. 22-летняя знаменитость надела парик такого же цвета, а на лицо нанесла нюдовый макияж, сделанный с помощью средств собственного косметического бренда. Кроме того, на фото видно кольцо с крупным бриллиантом.

«Можете угадать мой любимый цвет», — подписала пост девушка.

Подписчикам понравилась откровенная фотография.

«Ты мечта, которая сбылась», — написал один из них. «Ты выглядишь очень горячо», — высказался поклонник. «О боже, как всегда прекрасна», — уточнил фанат.

Ранее Кайли Дженнер оказалась раскритикована фанатами из-за несуразного наряда. Дорогой костюм от марки Charlotte Knowles оказался слишком узким и похожим на медицинский бандаж.

В своем Instagram-аккаунте Дженнер опубликовала stories в облегающем наряде. 22-летняя модель показала, что отдыхает вместе со своей подругой Ирис. На видео она также продемонстрировала короткий топ, оформленный в клетку. Стоимость его составляет около 475 фунтов стерлингов, то есть более 40 тысяч рублей. Звезда была одета в легинсы с таким же принтом, а ее волосы были собраны в пучок.

Тем не менее, многие фанаты раскритиковали Дженнер. Подписчики сравнили одежду звезды с послеоперационным бандажом. Кроме того, многим не пришлась по душе талия модели, другие заметили множество аномалий в ее внешности.