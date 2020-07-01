Мать артиста Парфенова назвала причину трагической смерти сына

Москва, 1 июля. Мать актера Максима Парфенова, звезды сериала «Интуиция», рассказала о последних днях жизни сына.

По словам женщины, примерно за месяц до смерти Парфенов переехал к ней после того, как поссорился со своей супругой, но в остальном у него в жизни все было более-менее нормально. После окончания карантина начали звонить заказчики. 25 июня вечером сын звонил ей и писал сообщения, уверяя, что у него все хорошо.

Со своей женой Татьяной Парфенов был знаком с детства. Она работает совсем в другой сфере — занимается бизнесом, возглавляет консалтинговую фирму. Вместе они воспитывали троих дочерей, теперь женщина осталась одна.

«Признаюсь честно, Максим выпивал, думаю, он под этим делом вышел на лоджию, закурил сигаретку и потерял равновесие», — добавила мать актера в комментарии газете «Московский комсомолец».

Как сообщал ранее Пятый канал, тело Максима Парфенова нашли под окнами дома на 2-й Пугачевской улице в Москве ранним утром 26 июня. По словам очевидцев, артист сорвался с 11 этажа.

Парфенов был солистом балета Государственного академического ансамбля народного танца, работал хореографом в ГИТИСе.