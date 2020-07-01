Старт туристического сезона в России: открытые курорты, меры безопасности, ограничения

С 1 июля в России начинается летний туристический сезон: отдыхающих смогут принять более 70 регионов страны. Какие ограничения сохраняются на курортах этим летом, где россияне могут провести отпуск и какие меры безопасности нужно соблюдать? Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

Крым

Официальный курортный сезон в Крыму стартовал с 1 июля. Жители других регионов страны могут посетить полуостров без обязательного соблюдения 14-дневного карантина.

Власти Крыма возобновили автобусное сообщение с другими регионами 26 июня: в этот день стартовали перевозки пассажиров из Москвы в Ялту, из Севастополя в Ставрополь и из других городов России. С 1 июля на полуострове возобновляют поездки в Геленджик, Краснодарский край, Подмосковье.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в регионе продолжается процесс выхода из ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

«С 1 июля сняты ограничения на работу аквапарков, СПА-комплексов и саун. Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров. Необходимо выработать формат, при котором эти организации смогут возобновить свою деятельность. Сейчас правительство республики рассматривает данный вопрос», — написал Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В интервью RT Аксенов добавил, что в санаториях и гостиницах сохраняется обязательная термометрия для сотрудников и отдыхающих. Кроме того, на полуострове продолжает действовать масочный режим в общественных местах. Как сообщала пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора готовы работать более 400 отелей и санаториев полуострова.

Кубань

В Краснодарском крае туристско-экскурсионная деятельность возобновлена с 27 июня, а с 30 числа администрация региона открыла для посещения более 480 объектов турпоказа. Возобновили свою работу зоопарки, океанариумы и дельфинарии. Главное условие работы — заполнение зрительских мест не более чем на 10%, а также соблюдение социального дистанцирования между посетителями.

В регионе возобновили работу турагентства, а в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора могут быть организованы индивидуальные и групповые экскурсии численностью до пяти человек в музеи.

«В то же время остаются недоступными для посещения аквапарки, кинотеатры, а также театры и концертные залы», — сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Открыли летний сезон и на Ставрополье. Как сообщал министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев в комментарии ТАСС, в регионе уже открылись около 30 здравниц. Санатории начали прием отдыхающих с 1 июня.

«Еще около 30 санаториев готовятся к открытию до 15 июля, 62 санатория планируют возобновить функционирование после полного снятия ограничений», — сказал Трухачев агентству.

Карелия

В Карелии отменили 14-дневную самоизоляцию для приезжих из других регионов России. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Тем, кто приезжает в Карелию из других регионов, теперь не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. <…> Подчеркиваю: все прибывшие по-прежнему обязаны сообщить о себе на горячую линию Минздрава: 8-800-201-06-57. Для лиц, прибывших из-за рубежа, требование о 14-дневном карантине сохраняется», — написал Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».

Тем, кто приехал в Карелию из других регионов России в командировку, нужно иметь при себе отрицательный тест на COVID-19. Парфенчиков добавил, что главными мерами безопасности остаются социальное дистанцирование и использование средств индивидуальной защиты.

Как сообщают СМИ, с 10 июня в Карелии открылись для посещения «Валаамский архипелаг» и парк «Кижи», а с 15 июня снова разрешены водные экскурсии до Соловецких островов.

Калининградская область

Калининградская область официально открыла туристический сезон 27 июня. В регионе отменили двухнедельный карантин для приезжающих из других регионов страны.

С июля в регионе возобновляется железнодорожное сообщение, в том числе с Москвой и Санкт-Петербургом. На станциях и вокзалах введена обязательная термометрия для приезжающих.

«Мы уже прошли первый и второй этап по снятию ограничений, на следующей неделе оно будет продолжено. У нас отменены справки по прибытию в область, сюда можно спокойно прилетать», — сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В регионе уже открыты променады и пляжи, а также музеи и летние кафе.