Москва, 1 июля. Известная певица Леди Гага появилась на улице в одном белье. Снимки знаменитости появились в Twitter. Отмечается, что исполнительница попала в объективы фотокамер вместе с бойфрендом Майклом Полански.

Пару заметили на выходе из кафе в Малибу. Внимание папарацци привлекли округлившиеся формы певицы. На кадрах она в короткой толстовке серого цвета. На некоторых фотографиях видно нижнее белье певицы. Замеченную без штанов Леди Гагу заподозрили в беременности.

Ранее Леди Гага после громкого скандала с актером Бредли Купером заявила, что влюбилась вновь. На этот раз она называет бизнесмена Майкла Полански «любовью всей своей жизни». По словам Гаги, она никогда не относилась к мужчинам серьезно. На ее счету уже две помолвки, которые не закончились свадьбой. Однако встреча с Полански изменила ее жизнь, утверждает эпатажная певица.

Вероятно, Гага пришла к этой мысли после проведенного с Полански карантина. Они жили в ее доме в Малибу и много времени провели вместе. Пара наконец-то хорошо узнала друг друга. Певица решила, что бизнесмен — тот самый мужчина, от которого она хочет иметь детей. Леди Гага заявила, что с нетерпением ждет ребенка. Но пока это только в планах.

Напомним, что Гаге приписывали роман с актером Бредли Купером, который расстался с российской супермоделью Ириной Шейк. Российские поклонники Шейк атаковали Instagram певицы, называя ее разлучницей.

Позже артистка оправдывалась, что к разрыву Купера и Шейк не имеет никакого отношения. Все проявления «нежностей» на публике с Купером были только в рамках пиар-кампании для фильма «Звезда родилась», но поклонники не поверили Гаге.