Бредихин рассказал, как депутаты «Слуги народа» подрывают доверие к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский должен ее распустить партию «Слуга народа», считает кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Предательство Украины»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович подверг критике партию Зеленского «Слуга народа» и обвинил ее членов в предательстве страны. Таким образом он прокомментировал слова депутата от «Слуги народа» Галины Третьяковой, которая возглавляет парламентский комитет по социальной политике. На прошлой неделе Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества».

«Прошлая неделя показала, что вы уже не «слуги», вы уже «господа». Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета (Галина Третьякова. — Прим. ФАН) заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. <…> Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды», — заявил Рабинович.

Он добавил, что это «не единственное проявление фашизма» на Украине. Политик напомнил, что националисты ранее избили битами представителя одной из оппозиционных партий. Кроме того, нападкам подвергаются и другие оппозиционеры с идеями, которые разделяет в том числе правящая верхушка.

Распустить партию

Как отметил Антон Бредихин, эйфория Зеленского никак не может собой компенсировать непрофессионализм его «партийцев». «Слуга народа» — это не монолитная сила и отнюдь не «личная гвардия» Зеленского.

«Напротив, это разрозненные группировки, отнюдь не поддерживающие лидера страны. Их скандалы, высказывания, коррупция подрывают доверие народа к президенту. Случайные люди в Верховной раде. Иначе их называть нельзя. А Зеленскому нужно распускать такую Раду, как и свою партию. Она оказалась пустым стартапом, который в дальнейшем не годен для жизни», — пояснил Антон Бредихин.

«Сельское благолепие»

По мнению политолога Андрея Иванова, сторонники Зеленского предельно откровенны.

«За это их, по большому счету, можно только поблагодарить. Хорошо, когда люди говорят то, что думают. И это не секрет, что команда Зеленского состоит преимущественно из людей, которых обычно характеризуют фразой «из грязи в князи». Они критиковали за коррупцию предыдущую команду Петра Порошенко, но только получили должности, как сами стали барами. А кто довел народ Украины до бедности, хочется спросить? А до бедности в прежнем богатейшую советскую республику довела сама идея украинской государственности», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, во главу угла украинской национальной идеи было поставлено «несколько весьма прискорбных вещей». Первая — вернуться к так называемому «сельскому благолепию», уничтожить промышленность, народ отправить выживать на огороды. Вторая — идея о том, что украинцы будут кормиться с рук других народов.

«Мол, вступим в Европу, евроинтегрируемся, и сможем ездить батрачить на европейских панов. Что сама по себе эта идея оскорбительна, украинскому истеблишменту не приходила мысль на всем протяжении независимости. Украинская национальная идея — довести народ до состояния сельских батраков, которые будут ездить и гнуть спину на зарубежных хозяев. И вот нынешняя команда Зеленского в этой системе координат напоминает собой неких управляющих при хозяевах. Они сами недавно были обычными селянами, но достигли «успеха». Они лебезят перед барином, но с презрением относятся к своим соплеменникам. И вот Третьякова договорилась до того, что ее сограждан надо стерилизовать. Только за то, фактически, что она пробилась в парламент за их счет», — добавил Андрей Иванов.

Политолог назвал неудивительным молчание самого Зеленского. Он живет в той же самой системе координат. Он лидер, но лидер именно своих сторонников.