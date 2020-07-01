Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Бредихин рассказал, как депутаты «Слуги народа» подрывают доверие к Зеленскому

112
0 Оставить комментарий

Эксперты назвали причину предательства Украины сторонниками Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский должен ее распустить партию «Слуга народа», считает кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Предательство Украины»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович подверг критике партию Зеленского «Слуга народа» и обвинил ее членов в предательстве страны. Таким образом он прокомментировал слова депутата от «Слуги народа» Галины Третьяковой, которая возглавляет парламентский комитет по социальной политике. На прошлой неделе Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества».

«Прошлая неделя показала, что вы уже не «слуги», вы уже «господа». Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета (Галина Третьякова. — Прим. ФАН) заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. <…> Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды», — заявил Рабинович.

Эксперты назвали причину предательства Украины сторонниками Зеленского

Он добавил, что это «не единственное проявление фашизма» на Украине. Политик напомнил, что националисты ранее избили битами представителя одной из оппозиционных партий. Кроме того, нападкам подвергаются и другие оппозиционеры с идеями, которые разделяет в том числе правящая верхушка.

Распустить партию

Как отметил Антон Бредихин, эйфория Зеленского никак не может собой компенсировать непрофессионализм его «партийцев». «Слуга народа» — это не монолитная сила и отнюдь не «личная гвардия» Зеленского.

«Напротив, это разрозненные группировки, отнюдь не поддерживающие лидера страны. Их скандалы, высказывания, коррупция подрывают доверие народа к президенту. Случайные люди в Верховной раде. Иначе их называть нельзя. А Зеленскому нужно распускать такую Раду, как и свою партию. Она оказалась пустым стартапом, который в дальнейшем не годен для жизни», — пояснил Антон Бредихин.

«Сельское благолепие»

По мнению политолога Андрея Иванова, сторонники Зеленского предельно откровенны.

«За это их, по большому счету, можно только поблагодарить. Хорошо, когда люди говорят то, что думают. И это не секрет, что команда Зеленского состоит преимущественно из людей, которых обычно характеризуют фразой «из грязи в князи». Они критиковали за коррупцию предыдущую команду Петра Порошенко, но только получили должности, как сами стали барами. А кто довел народ Украины до бедности, хочется спросить? А до бедности в прежнем богатейшую советскую республику довела сама идея украинской государственности», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперты назвали причину предательства Украины сторонниками Зеленского

По мнению эксперта, во главу угла украинской национальной идеи было поставлено «несколько весьма прискорбных вещей». Первая — вернуться к так называемому «сельскому благолепию», уничтожить промышленность, народ отправить выживать на огороды. Вторая — идея о том, что украинцы будут кормиться с рук других народов.

«Мол, вступим в Европу, евроинтегрируемся, и сможем ездить батрачить на европейских панов. Что сама по себе эта идея оскорбительна, украинскому истеблишменту не приходила мысль на всем протяжении независимости. Украинская национальная идея — довести народ до состояния сельских батраков, которые будут ездить и гнуть спину на зарубежных хозяев. И вот нынешняя команда Зеленского в этой системе координат напоминает собой неких управляющих при хозяевах.

Они сами недавно были обычными селянами, но достигли «успеха». Они лебезят перед барином, но с презрением относятся к своим соплеменникам. И вот Третьякова договорилась до того, что ее сограждан надо стерилизовать. Только за то, фактически, что она пробилась в парламент за их счет», — добавил Андрей Иванов.

Политолог назвал неудивительным молчание самого Зеленского. Он живет в той же самой системе координат. Он лидер, но лидер именно своих сторонников.

Новости партнеров

Новости партнеров