Ученые назвали наиболее опасные по клещевому энцефалиту регионы РФ

Москва, 1 июля. Ученые назвали российские регионы, в которых зарегистрировано наибольшее число обращений в связи с инфицированием клещевым энцефалитом.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), количество получивших заражение от клещей в этом году возросло на 15-20% на территории пяти субъектов.

«На территории Российской Федерации продолжается сезон активности клещей. Наибольшее число обращений по поводу инфицирования клещевым энцефалитом зарегистрировано на территории Тюменской, Кемеровской, Свердловской областей, Республик Башкортостан и Алтай и превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 15–20%», — сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

В институте прогнозируют дальнейшее увеличение числа инфицированных в связи со смягчением ограничительных мер. Наиболее ожидаем прирост пациентов с энцефалитом на территории Республики Алтай, Алтайского края и Свердловской области, считают специалисты.

Ранее энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров в эфире радио Sputnik предупреждал о том, что не стоит принимать солнечные ванны на газонах в городских парках, поскольку там могут быть скрыты две опасности — клещи и химикаты, которыми газоны обрабатывают от насекомых.

В подмосковном Роспотребнадзоре в связи с активностью клещей напомнили, что во время отдыха на природе лучше всего защититься от них помогают репелленты, которые стоит наносить на одежду, передает телеканал «360».