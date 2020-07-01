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Эксперт Антипов утверждает, что MH17 был взорван изощренным способом

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Эксперт Антипов утверждает, что MH17 был взорван изощренным способом

Москва, 1 июля. Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, потерпевший крушение в Донбассе, был взорван изощренным способом. Об этом написал на своей странице в Facebook технический эксперт Юрий Антипов.

Ранее Антипов проанализировал состояние информационных дисплеев из кабины пилотов после взрыва. Эксперт утверждает, что смог идентифицировать каждый монитор и определить положение на приборной панели.

Особое внимание Антипов обратил на дисплей MFD, установленный в правой нижней части консоли (изображен в посте на рисунке №3). Специалист подчеркнул, что маленькие кусочки металла, являющиеся поражающими элементами «Бука», не могли бы проделать такую большую дыру в корпусе монитора.

«При том, что дыра находится внутри приборной панели, лицевая сторона которой сверху не имеет такого массивного поражения», — цитирует Антипова «ПолитРоссия».

Эксперт Антипов утверждает, что MH17 был взорван изощренным способом

По словам эксперта, это наглядно подтверждает работу западных спецслужб, применивших изощренный способ взрыва малайзийского Boeing.

«Для меня это очередное очень-очень наглядное подтверждение того, каким образом взрывали МН17, подтверждение способа убийства людей на этом рейсе МН17. Способа изощренного, который, думаю, ранее не применялся при спецоперациях», — написал Антипов.

Эксперт также выразил надежду, что в будущем условия изменятся, и он сможет подробно рассказать об этом методе.

Напомним, рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли, пишет Infox.ru. Международная следственная группа утверждает, что Boeing-777 якобы был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук». Ранее Юрий Антипов доказал, что перед крушением в кабине пилотов МН17 произошли два взрыва.

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Источник: Facebook
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