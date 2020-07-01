Эксперт Антипов утверждает, что MH17 был взорван изощренным способом

Москва, 1 июля. Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, потерпевший крушение в Донбассе, был взорван изощренным способом. Об этом написал на своей странице в Facebook технический эксперт Юрий Антипов.

Ранее Антипов проанализировал состояние информационных дисплеев из кабины пилотов после взрыва. Эксперт утверждает, что смог идентифицировать каждый монитор и определить положение на приборной панели.

Особое внимание Антипов обратил на дисплей MFD, установленный в правой нижней части консоли (изображен в посте на рисунке №3). Специалист подчеркнул, что маленькие кусочки металла, являющиеся поражающими элементами «Бука», не могли бы проделать такую большую дыру в корпусе монитора.

«При том, что дыра находится внутри приборной панели, лицевая сторона которой сверху не имеет такого массивного поражения», — цитирует Антипова «ПолитРоссия».

По словам эксперта, это наглядно подтверждает работу западных спецслужб, применивших изощренный способ взрыва малайзийского Boeing.

«Для меня это очередное очень-очень наглядное подтверждение того, каким образом взрывали МН17, подтверждение способа убийства людей на этом рейсе МН17. Способа изощренного, который, думаю, ранее не применялся при спецоперациях», — написал Антипов.

Эксперт также выразил надежду, что в будущем условия изменятся, и он сможет подробно рассказать об этом методе.

Напомним, рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли, пишет Infox.ru. Международная следственная группа утверждает, что Boeing-777 якобы был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук». Ранее Юрий Антипов доказал, что перед крушением в кабине пилотов МН17 произошли два взрыва.