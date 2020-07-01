Создатели «Холодного сердца 2» рассказали, кому принадлежит зовущий Эльзу голос

Москва, 1 июля. Создатели мультфильма «Холодное сердце 2» ответили на один из главных вопросов, мучавших поклонников картины, а именно, чей голос зовет Эльзу и заставляет ее отправиться вместе с сестрой Анной и друзьями в Зачарованный лес.

По словам сценариста мультфильма Дженнифер Ли, этот таинственный голос принадлежит маме Эльзы и Анны. Этой разгадкой она поделилась в документальном фильме «Into the unknown: Making of frozen 2» на платформе Disney+.

До этого некоторые фанаты полагали, что таинственный голос, поющий короткую мелодию «Ah ah ah ah», принадлежит Эльзе. Другие были уверены, что ее поет лесной дух. Как отмечает ScreenRant, даже сами создатели мультика сначала не могли прийти к единому решению на этот счет.

Таинственный голос можно слышать в начальной песне мультфильма «Into the unknown», после чего пробуждаются духи Зачарованного леса, а затем в финальной композиции «Show yourself», из которой становится известно, что Эльза обладает магических способностей Эльзы.

Премьера сиквела «Холодного сердца» состоялась в ноябре прошлого года. В январе было объявлено, что этот мультфильм стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, его сборы превысили 1,325 миллиарда долларов.

Как сообщал ранее телеканал 360, героиня мультфильма Эльза в российском прокате говорит и поет голосом российской джазовой певицы Анны Бутурлиной. В этом году артистка выступила в одном из номеров на церемонии вручения премии «Оскар».