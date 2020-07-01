Депутат Пахомов напомнил россиянам, как платить меньше за услуги ЖКХ

Отрасль ЖКХ должна жить и сама себя поддерживать в жизнеспособном состоянии, поэтому идет рост тарифов. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал повышение с 1 июля тарифов на услуги ЖКХ в среднем на 4%. Отмечается, что индексация платежей граждан за коммунальные услуги в каждом регионе будет разной. В частности, меньше всего тарифы вырастут в Ненецком автономном округе — 2,4%. В Пермском крае и Мурманской области плата граждан за коммуналку увеличится на 3%. Повышение цен на коммунальные услуги на 3,6% предусмотрено для Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Ярославской областей, Ставропольского края, Башкортостана, Калмыкии, Мордовии.

В Петербурге услуги ЖКХ подорожают на 3,8%, а в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%. В Москве, Омской области, Бурятии и Якутии рост коммунальных тарифов будет в пределах 5%, в Дагестане — 5,2%, Кабардино-Балкарии — 5,4%. Больше всего платить за коммуналку придется жителям Чечни, где тарифы поднимутся на 6,5%.

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов отметил, что каких-то специальных причин для увеличения тарифов ЖКХ нет.

«Это традиционное повышение на сумму инфляции, что установлено соответствующими нормативными актами и не является чем-то из ряда вон выходящим. Отрасль ЖКХ в любом случае должна жить и сама себя поддерживать, поэтому происходит рост тарифов. Если уровень инфляции будет меньше, то и повышение будет меньше. В любом случае у регионов остается право повышать тарифы на иные цифры, не превышающие установленные верхние планки», — объяснил Пахомов в интервью ФАН.

Если не увеличивать тарифы ЖКХ, то мы должны ставить вопрос о том, как будет функционировать отрасль, говорит парламентарий. Скорее всего, ее придется финансировать из государственного бюджета.

«Средства нужно чем-то заменить, поскольку сама система ЖКХ у нас не находится в идеальном состоянии. Тарифы можно не повышать, но тогда систему нужно привести в хорошее состояние, чтобы она нас не беспокоила и зимы проходили спокойно. Для этого нужны большие деньги, и подсчеты были разные — отрасль требует от двух до четырех триллионов рублей, чтобы всю ее привести в идеальное состояние, — рассказывает депутат. — Но систему ЖКХ в любом случае придется приводить в порядок, так как сети ветшают. Средств, которые заложены в тарифах, хватает для поддержания системы в жизнеспособном состоянии. Но их не хватает на мощный рывок в модернизации всей отрасли».

При этом необходимо напомнить, что для россиян предусмотрены льготы по оплате услуг ЖКХ. По словам Пахомова, они касаются всех социальных категорий граждан.

«Жители получают льготы из федерального или регионального бюджета. Если совокупный платеж за услугу ЖКХ превышает 22% от общего дохода семьи, то все, что выше, платит государство в той или иной форме. Регионы вправе устанавливать свои иные планки, но не выше этого показателя. Например, в Москве такая планка установлена на уровне 10%, а есть территории, где 18%. Кроме того, в этом году мы максимально упростили процедуру подачи заявлений на получение таких субсидий», — заявил парламентарий.

Депутат также сообщил, что профильный комитет Госдумы совместно с Минстроем работает над тем, чтобы планку расходов на услуги ЖКХ понизить с 22% до 15%.

«Если такое решение будет принято, то все, что выше 15% от совокупного дохода семьи, будет доплачиваться из федерального или регионального бюджета. Это было бы очень важное и нужное решение. Для этого потребуются достаточно серьезные средства, речь идет о нескольких десятках миллиардов рублей. Но сейчас это решение было бы очень кстати», — добавил он.

Ранее гендиректор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал, как можно значительно сократить расходы на услуги ЖКХ. В число его советов попал призыв к гражданам приучить себя оплачивать счета вовремя. Любая неуплата в срок приводит к начислению пеней. Кроме того, он отметил важность наличия счетчиков потребления (на электричество, газ и воду).

В свою очередь, замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех объяснил, как избежать переплаты за отопление. По его словам, самый эффективный способ экономии — установка индивидуального счетчика тепла.

Стоит отметить, что в начале месяца сообщалось, что средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле в РФ в годовом выражении снизился на 14%, при этом выросли траты на газ и электроэнергию.