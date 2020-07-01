Дочь Джонни Деппа прошлась по Парижу без бюстгальтера

Вашингтон, 1 июля. Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, которая является дочерью актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, появилась на публике в откровенном наряде без нижнего белья. Снимок появился в Instagram.

Отмечается, что 21-летняя модель прошлась по улицам столицы Франции — Парижа — без бюстгальтера в короткой черной юбке с заниженной талией. Для своего наряда она подобрала туфли на небольшом каблуке в тон.

Кроме этого, Депп надела облегающий кроп-топ зеленого цвета и солнечные очки. Волосы она предпочла собрать в пучок.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила показать своим подписчикам, как снимает обувь после тренировки. На кадрах видно, как 44-летняя балерина занимается в коротком комбинезоне в зале. Она предстала перед поклонниками в черных туфлях на высоком каблуке. Балерина расстегнула туфли в вертикальном шпагате, показав таким образом свою растяжку. Ответить на вопрос балерины подписчики не смогли, так как ранее Анастасия закрыла комментарии под своими постами.

Напомним, Волочкова показала фанатам свой фирменный шпагат, но на этот раз она выполнила его в люке дорогого автомобиля. На снимке, который появился на странице балерины, она запечатлена в белой машине марки Lexus. Для фотографии Волочкова нарядилась в легкое светлое платье.

Шпагаты стали «визитной карточкой» балерины, она делает их в самых неожиданных местах. Например, в бане или, как это было недавно, прямо на лошади. Такой трюк Волочкова назвала «шпагаттини на коне».

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