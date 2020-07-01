Рогозин рассказал, как удалось обеспечить тайну голования на МКС

Москва, 1 июля. Роскосмос обеспечил тайное голосование по поправкам к Конституции для российских космонавтов на Международной космической станции. Об этом сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин в информационном центре ЦИК, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Рогозин пояснил, что раньше сложности голосования на орбите состояли в том, что долгое время российский сегмент МКС работал по линии связи, которая обеспечивалась американцами.

«То есть это так называемый Интернет, которым пользовались все. Поэтому все переговоры с МКС не являются тайными, они идут в эфире», — отметил глава Роскосмоса.

По его словам, именно поэтому были определенные сомнения, стоит ли использовать старую систему.

«Но с конца прошлого года стали наращивать технические возможности для обеспечения прямой связи, минуя партнеров, с нашим экипажем. И в этот раз мы пошли по этому пути, и вчера [космонавт Анатолий] Иванишин у нас проголосовал именно в электронной технологии», — подчеркнул Рогозин.

О процессе голосования во время прямого включения с МКС рассказал и сам Анатолий Иванишин.

«Мы используем американский Интернет, но общаемся сейчас по российскому каналу. Надеюсь, скоро мы будем использовать только российские ресурсы», — сказал космонавт.

Отметим, что Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты. При этом его коллега Иван Вагнер отдал голос традиционным для космонавтов способом — через доверенное лицо.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 по 30 июня. В нем могли принять участие жители двух пилотных субъектов — Москвы и Нижегородской области.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, оно продлилось в течение недели. Итоги народного волеизъявления будут подводить 1 июля.