Белла Хадид опубликовала снимки в облегающем платье без белья

Вашингтон, 1 июля. Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала снимки в откровенном наряде. Снимки появились на ее странице в Instagram.

На кадрах 23-летняя модель снимает себя на фото в зеркале с букетом цветов. Она сидит на полу в собственном доме. Хадид позирует без нижнего белья в облегающем платье с принтом в виде цветов. Ткань просвечивает так, что едва видно грудь. Также на модели золотой браслет и колье.

«Ребенок цветов», — подписала супермодель пост.

Поклонники восхитились ее внешним видом.

«Вау, детка, ты шикарна», — написали в комментариях. «Какая ты горячая», — уточнили подписчики. «Ты самая красивая женщина», — написали они.

Ранее Хадид также поделилась фотографиями без нижнего белья. Она опубликовала снимки в своем Instagram.

Фотографии были сделаны во время посещения спа-центра. На одном из кадров модель сфотографировала свое отражение в зеркале топлес. Грудь она прикрывает рукой. На другом изображении ее запечатлели в полотенце без бюстгальтера на фоне ее отражения. Образ известной модели дополняют серьги-кольца.

Напомним, в августе 2019 года сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид стали жертвами грабителей во время отдыха на греческом острове Миконос. Неизвестные ограбили квартиру, в которой остановились сестры-супермодели во время отдыха в Греции. Джиджи заявила, что никогда больше не отправится на Миконос и рекомендовала подписчикам «тратить деньги в другом месте».