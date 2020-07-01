Сотникова поздравила себя с днем рождения и опубликовала детское фото



Москва, 1 июля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поздравила саму себя с днем рождения и показала подписчикам свое детское фото.

«Этой обезьянке сегодня 24. Пусть все мои желания сбудутся, спасибо моей семье за все! Спасибо за жизнь, бесконечно люблю вас», — написала Аделина в описании к архивному снимку.

Фолловеры фигуристки в многочисленных комментариях засыпали Сотникову поздравлениями, пожелав ей всего самого наилучшего. Оставляли свои пожелания и известные личности, например, муж Наташи Королевой, бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко. Он был очень краток.

«С Днюхой! Счастья!» — лаконично написал Глушко, поставив смеющийся смайлик.

Напомним, Сотникова дважды выигрывала серебряную медаль первенства Европы, на Олимпийских играх в Сочи девушка выиграла золото. 2 марта этого года НСН сообщала, что Аделина намерена завершить спортивную карьеру. Такое решение было принято ей из-за состояния здоровья.

Однако совсем покидать лед фигуристка не готова, поэтому она продолжит выступать, но уже не как профессиональная спортсменка. В 2016 году девушка уже прерывала спортивную карьеру, но продолжала участвовать в ледовых шоу.