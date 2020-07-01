ВЦИОМ рассказал, что больше всего понравилось россиянам в параде Победы

Москва 1 июля. Более половины россиян смотрели парад Победы, прошедший 24 июня. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

Согласно социологическим данным, зрителями торжественного шествия войск стали 61% граждан России.

«Из них 59% посмотрели парад по телевизору, а 2% — лично присутствовали. Треть россиян заявили, что не смотрели парад (39%)», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Парад Победы вызвал у россиян воодушевление (36%), надежду (13%) и симпатию (11%).

«В первую пятерку самых популярных ответов на вопрос о том, что понравилось зрителям парада, вошли: военная техника (29%), проход войск (15%), организация (10%), ветераны и авиация (по 9% соответственно). Также каждому десятому россиянину понравилось все (11%)», — отметили во ВЦИОМ.

При этом молодежи в возрасте от 18 до 24 лет больше всего понравилась авиационная часть парада.

Напомним, в этом году парад Победы было решено не проводить 9 мая из-за опасения вспышки коронавирусной инфекции. В итоге президент России Владимир Путин принял решение провести торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны 24 июня, в день исторического Парада Победы.