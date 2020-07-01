Марков обвинил спецслужбы США и Британии в попытки развязать Третью мировую войну

Москва, 1 июля. Политолог Сергей Марков указал на опасную тенденцию, наблюдаемую из-за выхода спецслужб США и Великобритании из-под контроля руководства этих государств. Он обвинил их в попытке развязывания Третьей мировой войны.

Политический раскол в руководстве ведущих стран Запада грозит миру серьезными потрясениями. К подобному выводу можно прийти, ознакомившись с материалом информационного портала «Украина.ру», где было опубликовано интервью политолога Сергея Маркова по поводу сообщений американских спецслужб о якобы связях РФ с талибами в Афганистане. Подобные заявления американских спецслужб политолог назвал опасными провокациями.

«Они взяли и объявили, что русские спецслужбы якобы платили талибам, чтобы те убивали американцев», — заявил Марков, приводя пример опасной деятельности американской стороны, которая в итоге может послужить поводом для начала вооруженной конфронтации.

При этом политолог указал на «абсолютную безответственность» американских силовиков, действия которых фактически демонстрируют не только их неподконтрольность руководству США, но и некомпетентность:

«Это просто чистое вранье либо сочетание вранья и некомпетентности. Они таким образом до Третьей мировой войны доведут».

Комментируя данное положение дел, эксперт пришел к выводу, что «спецслужбы США и Великобритании вышли из-под контроля властей этих стран». Подобное положение дел оказывает существенное негативное влияние на ситуацию в разных регионах земного шара, а также уже «является одной из причин многочисленных конфликтов по всему миру».

Ранее Марков указал на то, что доминирование США ведет к дестабилизации ситуации в мире.