Супруга назвала причину смерти актера Виктора Проскурина

Москва, 1 июля. Супруга Ирина Хонда рассказала, что заслуженный артист РФ Виктор Проскурин скончался от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Проскурина не стало 30 июня, он умер на 69-м году жизни в одной из больниц Москвы. Для Ирины смерть супруга стала шоком, она надеялась, что он выкарабкается.

«Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», — пояснила супруга, ее слова приводит KP.Ru.

От ХОБЛ скончались режиссер Георгия Данелия, телеведущий Игорь Кваша, голос героев мультфильмов Олег Ефремов. Не исключено, что болезнь спровоцировало курение.

По словам Ирины, при ХОБЛ легкие сильно сжимаются, это необратимый процесс. Медики могут его замедлить, но шансы выздороветь небольшие.

Она добавила, что у Проскурина не было коронавируса. Но из-за тяжелого состояния его подключили к ИВЛ. Ирина надеялась, что врачи спасут мужа.

Харизматичный актер был любимцем публики. За его плечами десятки ролей в советских и российских фильмах. Его визитной карточкой были роскошные рыжеватые усы.

Он отлично играл любые роли — врача, начальника колонии, офицера КГБ, следователя. Последняя работа Проскурина была в сериале «Черное море».