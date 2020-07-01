Российские миллиардеры за первое полугодие потеряли почти 32 млрд долларов

Москва, 1 июля. Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось примерно на 31,81 миллиардов долларов. Об этом говорят данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Отмечается, что больше всех потеряли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» же, а также «Сибуре».

Как пишет РИА Новости, состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с января упало на 1,88 миллиарда долларов. Оно составило до 26,2 миллиардов. При этом он остается богатейшим из жителей РФ в списке BBI. На втором месте расположился Михельсон, капитал которого за первое полугодие уменьшился на 5,76 миллиарда долларов, до 18,8 миллиарда.

На третьем месте ключевой бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 2,97 миллиарда долларов (до 18,4 миллиарда).

В пятерку также попали совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (состояние упало 4,77 миллиарда долларов, до 17,5 миллиарда), а также Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), капитал которого увеличился на 669 миллионов долларов и составил 17,3 миллиарда.

Ранее журнал Forbes выяснил, как изменилось состояние 25 богатейших людей мира за время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Согласно оценке издания, с 23 марта по 22 мая они заработали 255 миллиардов долларов. Основатель американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг заработал больше всего за этот период. Его доходы увеличились на 31,4 миллиарда долларов, а именно до 86,5 миллиарда. Также отмечается, что акции компании поднялись в цене примерно на 60%.

Основатель ретейлера Amazon Джефф Безос, который является самым богатым человеком мира, увеличил капитал до 146,9 миллиарда долларов, заработав 29,9 миллиарда.