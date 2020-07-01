Порошенко сообщил о 24 возбужденных против него делах

Киев, 1 июля. Правоохранительные органы Украины возбудили против экс-президента страны Петра Порошенко 24 уголовных дела. Об этом политик рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

Представитель СМИ спросила бывшего национального лидера, является ли корректной цифра 27.

«Двадцать четыре, потому что три они закрыли», — пояснил Порошенко.

Он также добавил, что правоохранители не сообщали ему официально о количестве заведенных дел. Бывший президент полагает, что с помощью уголовного преследования нынешние власти пытаются отвлечь внимание от накопившихся в стране проблем.

«Это вместо хлеба людям дать попкорн и попытка спасти падающий рейтинг за счет шоу, потому что шоу они делать умеют», — уверен политик.

По словам Порошенко, действующий президент Украины Владимир Зеленский связывает затруднительное положение в стране не с тотальной некомпетентностью, а с «враждебными сценариями» в лице бывшего национального лидера.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в отношении Порошенко три дела в связи с отсутствием состава преступления. Речь идет о делах, возбужденных по фактам назначения главы кабмина при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева и назначения членов Высшего Совета правосудия.