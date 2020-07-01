На Украине испугались масштабного наступления русских со всех направлений

Киев, 1 июля. В случае полномасштабного военного конфликта между Украиной и РФ Россия может ввести свои войска на территорию Белоруссии. Об этом заявил депутат Верховной рады и бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский.

«Территория Белоруссии будет просто использована как региональный плацдарм, в том числе и для враждебных действий по отношению к Украине с северного направления. К сожалению, эта угроза сохраняется», — сказал он в эфире телеканала «Эспрессо».

Другой депутат Верховной рады Роман Костенко уверен, что в случае войны Россия будет наступать на Украину по всем флангам, в том числе со стороны Крыма и Донбасса. По мнению Костенко, армия РФ может отвлечь внимание, наступая со стороны Донецка, чтобы отрезать при этом Северо-Крымский канал.

«Мы имеем тысячи километров границы с севера, с чем мы должны считаться. И мы должны считаться с Республикой Беларусь, <...> это, в случае чего, будет их плацдармом для наступления», — заявил депутат Рады.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров назвал Украину плацдармом Великобритании для агрессии против России. По его словам, до государственного переворота 2014 года Лондон не проявлял особого интереса к Украине. Также Азаров заявил, что на Майдане «засветились» представители британской разведки МИ-6.