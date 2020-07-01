Как менялась российская конституция с дореволюционных времен до наших дней

Главный и завершающий всероссийский день голосования по внесению изменений в Конституцию России проходит в нашей стране в среду, 1 июля. Участки для голосования открылись по всей стране в восемь утра по местному времени, так что в некоторых регионах уже подводят промежуточные итоги по явке.

Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин, открывая монумент героям великой и страшной Ржевской битвы, в своем обращении к россиянам еще раз объяснил смысл и значение поправок в Конституцию и призвал граждан страны сделать свой выбор.

Пока идет голосование, самое время вспомнить историю российской Конституции с дореволюционных времен до наших дней.

Конституция в дореволюционной России

Россию нельзя назвать колыбелью парламентаризма, тем не менее, попытки провести конституционную реформу в стране делались неоднократно. Так в начале XVII века власть царя Василия Шуйского была ограничена крестоцеловальной записью. В 1730 году сподвижник Петра I князь Дмитрий Голицын пытался (без особого успеха) ввести в России конституционную монархию. Власть императрицы Анны Иоанновны была ограничена «кондициями», которые она, впрочем, демонстративно порвала.

Были и другие попытки ввести в России что-то вроде конституции, но особого успеха они не имели.

В начале своего царствования Александр I намеревался ввести в России Конституцию (реформы Михаила Сперанского), но затем отказался от этой идеи. Тем не менее, в 1815 году он даровал конституцию Царству Польскому, входившему в состав Российской империи. Конституцию требовали ввести в России и декабристы, было несколько разных проектов, вплоть до полного упразднения монархии.

Существовал проект конституционной реформы при императоре Александре II, однако дело заглохло после цареубийства в марте 1881 года.

Февральская революция

После Февральской революции 1917 года Временное правительство готовило проект Конституции Российской демократической республики (так называемый «Кадетский проект»), который не был реализован из-за прихода к власти большевиков и провозглашения в России советской социалистической республики.

Конституция РСФСР

Первая Конституция РСФСР была принята в 1918 году, она закрепляла диктатуру пролетариата и ограничивала в правах представителей нетрудовых классов. Затем были Конституции РСФСР 1925 и 1937 годов, которые были приняты вслед за Конституциями СССР от 1924 и 1936 («сталинской») годов соответственно.

В 1978 году вслед за «брежневской» Конституцией СССР была принята и новая Конституция РСФСР, которая просуществовала до окончания существования Советского Союза.

Действующая Конституция России

Действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года по результатам всенародного голосования, проведенного в соответствии с указом первого президента России Бориса Ельцина от 15 октября 1993 года. За новую российскую Конституцию проголосовало 58,43% от числа принявших участие в голосовании при явке в 54,81% (32,03% от числа зарегистрированных избирателей в России).

В эту конституцию несколько раз вносились поправки, из которых самые важные — касающиеся увеличения сроков полномочий президента и парламента, а также вхождения в Российскую Федерацию на правах субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

1 июля 2020 года завершается судьбоносное всенародное голосование по поправкам в Конституцию России, которых предложено более двухсот. Они касаются важнейших аспектов жизни нашей страны.