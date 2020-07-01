Злостным нарушителям ПДД в России могут запретить пользоваться каршерингом

Москва, 1 июля. Водителям, которые часто нарушают ПДД, нужно запретить пользоваться услугами каршеринга, считает глава ГИБДД Михаил Черников.

Черников уверен, что необходимо повысить требования к пользователям каршеринга. Он предложил сервисам аренды авто создать свою базу нарушителей и отслеживать таких клиентов.

Глава ГИБДД также считает необходимым отправлять в Госавтоинспекцию запросы для проверки отдельных водителей. По его словам, в России чаще всего штрафуют за превышение скорости от 20 до 40 км/ч.

Только за пять месяцев 2020 года за это нарушение сотрудники ДПС выписали 39 млн штрафов. Еще более миллиона штрафов водители получили за превышение скорости до 60 км/ч.

По словам Черникова, миллион раз выписали штрафы за непристегнутый ремень. Остальные игнорировали дорожные знаки и разметку, выезжали на запрещающий сигнал светофора.

Ранее эксперт рабочей группы ОНФ Петр Шкуматов предложил новый подход к контролю водителей и к штрафам за нарушения. Он считает, что контролировать нужно тех автомобилистов, которые раньше привлекались к ответственности за нарушения.