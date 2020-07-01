В Китае рассказали о способном ввергнуть в панику войска США оружии России

Москва, 1 июля. Российские станции визуально-оптических помех «Филин» способны нанести ощутимый урон потенциальному противнику. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Аналитики из КНР обратили внимание, что дальность действия «Филина» достигает пяти километров. Станция воздействует на глаза и зрительные нервы бойцов вражеской стороны. Таким образом личный состав противника ослепляется и теряет боеспособность из-за головокружения.

Предполагается, что таким оружием будут оснащаться все современные военные корабли России.

Китайские эксперты также рассмотрели применение «Филина» при возможном боестолкновении Вооруженных сил России с армией США. Ощутив силу оружия на себе, американские бойцы могут впасть в панику и потерять контроль над ситуацией.

Ранее появление «Филина» в распоряжении Военно-морского флота России привлекло пристальное внимание западных СМИ. Британская газета The Times назвала станцию «оружием массовой дезориентации». Издание подчеркнуло, что оружие может «вызывать у противника галлюцинации и тошноту».

Разработчики подчеркивают, что комплекс представляет собой гуманное оружие, поскольку вызывает только обратимые нарушения в организме человека. Это отличает «Филин» от западных аналогов, передает RT.