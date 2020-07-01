В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса

Москва, 1 июля. Специалисты выявили 6556 новых случаев коронавируса в 83 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«Из них 31,9% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

В целом, с начала эпидемии в стране зафиксировано 654 405 случаев COVID-19. Число выздоровевших человек достигло отметки в 422 931. Скончались 9 536 пациентов — 216 летальных случаев за минувшие сутки.

Лидирующие позиции по числу выявленных случаев коронавируса занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В общей сложности проведено более 19,8 миллиона тестов на COVID-19.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года. Из КНР инфекция быстро распространилась по другим государствам. Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию пандемией. По последним данным, зафиксировано свыше десяти миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 500 тысяч человек, передает НСН.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал накануне, что ведомство и Институт имени Н.Ф. Гамалеи завершат исследования новой вакцины от коронавируса в конце июля. По его словам, 18 июня проводятся испытания препарата на 38 добровольцах.