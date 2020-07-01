Подписчиков 80-летнего Виторгана разозлило видео его двухлетней дочери на горшке

Москва, 1 июля. Актер Эммануил Виторган оказался раскритикован за публикацию видео со своей дочерью Этель. Артист показал, как маленькая девочка отвечает на каверзные вопросы в неудобной ситуации. Однако то, что ему показалось забавным, интернет-пользователи сочли недопустимым.

На кадрах двухлетняя дочь артиста Этель сидит на горшке, ее снимает супруга актера Ирина. Она же задает девочке щекотливые вопросы о ее младшей сестре.

«Этелечка, любишь Кларочку?» — раз за разом спрашивает женщина и получает отрицательные ответы с невнятными пояснениями.

Вероятно, реакция наследницы настолько умилила актера, что он решил поделиться роликом в соцсетях.

«Извините… Ну вот так ответила…» — написал он под видео в своем аккаунте.

Подписчики Виторгана публикацию не оценили. Вместо умиления роликом многие выразили непонимание и злость. Недовольные фолловеры признались, что не понимают, зачем артист выложил настолько личное видео и почему вообще его снимали.

Они также предупредили родителей девочки о том, что когда она вырастет, ей может быть стыдно за подобные ролики.

«Идиотизм, ребенок сидит на горшке, физиологические процессы полным ходом, а в это время мамаша с камерой и вопросами…» — написала romanisa10. «Что за идиотское видео? Вроде люди с интеллектом, казалось», — прокомментировала valensya_mos. «На горшке-то зачем выставлять?» — задалась вопросом 23elena9034. «Нельзя показывать это, потом ей будет стыдно», — отметил nuruqarayev. «Зачем? На горшке. Уже перебор…» — констатировал пользователь gucci_forward.

Нашлись и те, кто отнесся к ролику с юмором и пониманием.

«Не время задавать провокационные вопросы. Не время», — пошутил romanov9456. «Ну а кто не снимал маленьких детей на горшке?» — спросила el_ena8101.

Первая дочь Этель появилась у Виторгана, когда ему было 78 лет, а его супруге Ирине — 56. При этом жена артиста уверяла, что выносила и родила ребенка сама, пишет kp.ru. Вторая наследница, Клара, родилась незадолго до 80-летия актера. По некоторой информации, ее выносила суррогатная мать, которой возрастные родители заплатили 2 миллиона рублей.