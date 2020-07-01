Ярилин день, или Макушка лета: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 1 июля

Ярилин день по традиции отмечается 1 июля, этот праздник также называют Макушка лета. Праздник пришел из дохристианских времен, он отмечался в честь божества Ярило — славянского языческого бога Солнца. Ярилин день по смыслу близок празднику солнцестояния и празднику Иван Купала, который отмечается 7 июля.

После прихода на Русь христианства в народной традиции считалось, что на Ярилин день святые меряются силой с этим языческим богом. Однако Ярило так силен, что, даже будучи побежден, каждый раз возрождается, на давая погаснуть Солнцу.

Ярило в славянской мифологии символизировал плодородие, силы земли, матушку-природу, а также телесную любовь и деторождение. Согласно мифологии, именно по мановению славянского бога Солнца в природе все «ярилось» — наливалось соками и силой.

Кроме того, древние верили, что в Макушку лета Ярило открывает двери в потусторонний мир, и, если действовать правильно, можно узнать свою судьбу и встретиться с умершими близкими.

Традиции на Ярилин день

Чтобы заглянуть в потусторонний мир, по традиции люди в полдень 1 июля выходили на высокий берег реки и оттуда смотрели в воду через ветви дерева. Считалось, что, если смотреть очень пристально, увидишь свое прошлое и будущее.

Также на Ярилин день, согласно традиции, стоило посетить кладбище и оставить угощение умершим, считалось, что за это предки откроют некоторые тайны, касающиеся будущего.

Сено, скошенное в этот день, считалось целебным, им набивали матрасы и подушки.

Также в этот день, а также в предшествующую и следующую ночи в ходу были ярилины игрища — ритуальные хороводы, прыжки через костер, ночные купания (близкие по настроению игрищам на Ивана Купалу). Всю ночь наши предки пировали на разложенных прямо на земле скатертях, ели традиционные блины и яйца, а потом предавались различным неодобряемым церковью забавам. Некоторые ярилины и купальские обряды сохранились до сих пор.

Приметы на 1 июля

Если 1 июля утренний туман стелется по земле, погода будет стоять жаркой и сухой.

Если день дождливый, жди дождей еще две недели, поэтому нужно скорее убрать все сено, иначе сгниет.

Что нельзя делать 1 июля

В это время на Руси продолжается Петровский пост, поэтому под запретом мясное и молочное, а также яйца (хотя в народной традиции на Ярилу ели яйца или яичницу, это считалось ритуальным блюдом, символизирующим плодородие).

Нельзя было долго залеживаться в постели, а лучше вообще не ложиться спать в ночь на 1 и на 2 июля.

Нельзя обижать матушку-землю — копать, протыкать железным инвентарем. С землей обязательно нужно поделиться угощением, тогда она отплатит сторицей.

Нельзя обижать мертвых, а то отомстят (то есть нельзя плохо говорить или думать об умерших родственниках).