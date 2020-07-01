Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике «трех Т»

Нур-Султан, 1 июля. Тактика под названием «три Т» поможет в борьбе со вспышкой коронавируса в Казахстане, уверена директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Она подчеркнула, что никто в настоящее время не застрахован от возвращения вируса и роста заболеваемости, поскольку нет вакцины и коллективного иммунитета.

«Придется реализовывать стратегию «три Т»: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе бессимптомных носителей, и трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения», — предложила она.

Попович заметила, что в России такую стратегию уже научились реализовывать. Эксперт не исключила, что и РФ, в случае второй волны, будет вынуждена вернуться к карантину, как и Казахстан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии под руководством премьер-министра Аскара Мамина рассмотреть вопрос о возвращении жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года. Глава государства подчеркнул, что с момента снятия ограничительных мер, а именно с 11 мая, число случаев заражения увеличилось в семь раз.

По последним данным, число зафиксированных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 22 тысячи. Около 13 тысяч пациентов удалось вылечить, 188 скончались.

Коронавирусом заразился первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. О положительном результате теста стало известно в середине июня, но он продолжил работать в самоизоляции.