Киев, 1 июля. Украина усилила все виды разведки, поскольку опасается, что Россия якобы может «вторгнуться» в страну для восстановления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил (ООС) Сергей Наев.

Он при этом признал, что в Киев не поступало никаких данных о том, что Москва «готовит такую атаку».

«Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время», — добавил он.

Наев рассказал, что «из-за угрозы нападения» Киев начал готовить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и повышать их боевые возможности.

Как отметил ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, такие заявления со стороны Украины являются не более чем провокацией. Он объяснил, что Россия наращивает сбор воды из крымских рек, строит электростанции и мосты, открывает артезианские скважины, а Киев в это время по-прежнему отказывается снимать энергетическую и транспортную блокаду полуострова.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума, который провели в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Украина не приняла такое решение жителей полуострова и перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребности региона в пресной воде.