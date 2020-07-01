Сторонники Порошенко надеются на войну за воду для Крыма

В последние несколько дней на Украине наблюдается любопытный тренд. Чиновники МИД, сторонники экс-президента Петра Порошенко и даже отставные генералы США выступают по украинским телеканалам, заявляя о грядущем «вторжении России в страну». По их мнению, это должно произойти в июле, во время военных учений «Кавказ-2020», с целью «отвоевать у Украины водные ресурсы для Крыма». О том, зачем был выдуман этот бред и на кого он рассчитан, — в материале корреспондента Федерального агентства новостей в Киеве.

Вообще-то, в украинском информационном поле «грозные предупреждения» о том, что Россия вот-вот нападет на Украину, регулярно звучат с 2014-го. Ведь конфронтационная риторика — это один из жестких параграфов «методички» Госдепа США, предлагаемой государствам-«клиентам», вроде Прибалтики, Польши, а теперь и Украины. Правда, где-то к 2017-му истерический накал в украинском общественном поле начал спадать — местная публика заметно устала от «паникеров». Продолжали нагнетать слухи о русском блицкриге только «особо упоротые» патриоты, вроде секретаря СНБО Александра Турчинова. Но заявления «кровавого пастора» в Киеве уже давно перестали воспринимать всерьез.

Тем не менее в этом году МИД Украины решил вновь «принять эстафету у Порошенко» и снова заговорил о том, что «Россия хочет вторгнуться на Украину». Тот факт, что в ходе предыдущих учений «Кавказ 2016» никто ни на кого не напал, просто игнорируется.

«Мнение о возможности военного наступления разделяют многие военные эксперты и аналитики. В НАТО также понимают — использование военного потенциала РФ против Украины реально в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо быть готовыми к тому, что Россия может использовать армию для достижения своих политических или экономических целей, — заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар. — Любые учения могут быстро перейти в активную фазу боевых действий. Риск однозначно велик. Наши военные это видят и четко понимают угрозы от таких акций».

По мнению замглавы МИД, причинами вторжения могут быть как «внутренняя нестабильность в России» из-за голосования по поправкам в Конституцию, так и вопрос с поставками воды в Крым, куда «вода не может подаваться до момента его возвращения Украине». «Авторитетное мнение» дипломатов поддержали в руководстве разведки Минобороны Украины.

«Главная цель учений — в запугивании и навязывании мысли о неотвратимости выполнения российских требований, а также способности Кремля отстаивать свои интересы с использованием силы», — заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Поддержала эти «страшилки» и «тяжелая артиллерия» из-за океана в лице экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса. Он заявил, что этой осенью Россия под прикрытием масштабных военных учений «Кавказ-2020» может захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает ход воды из Днепра на территорию Крыма.

«У меня есть сценарий, типичный для того, что Россия сделала в прошлом. Во время учений на Кавказе они сначала объявят «гуманитарный кризис» в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсонской области на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым», — сказал отставной генерал-лейтенант армии США.

Включились в игру и придворные политологи, обслуживающие интересы «патриотической оппозиции», — такие, как Владимир Фесенко.

«Риск военного нападения России на Украину нужно рассматривать как постоянный. То есть вторжение может произойти в любой момент, — заявил Фесенко. — Как говорят военные, Россия — это главный потенциальный противник, и не только потенциальный, но и реальный. Военная операция может произойти под тем или иным предлогом, чтобы повлиять на внутриполитическую ситуацию на Украине. Также может быть использован повод для военной атаки в Херсонской области, чтобы возобновить поставки воды из Днепра в Крым».

Еще сильнее разгулялась фантазия у киевского военного эксперта Национального института стратегических исследований Николая Белескова.

«Россия не отказалась от планов вторжения на Украину с целью пробить сухопутный «коридор» в Крым, — уверен Белесков. — В Крыму сосредоточены военные силы, вполне способные провести такую наступательную операцию. А уж если начнется наступление — то для получения контроля над Одесской, Херсонской и Запорожской областями. А это уже полноценная война. Легенда о «защите русскоязычного населения», как было в Донбассе, тут уже не пройдет. Сценарий возможного вторжения отработан, новости о постоянных учениях в регионе — тому доказательство. Впрочем, дислоцированные в южных регионах Украины воинские части вполне способны организовать оборону и встретить возможное наступление российских войск».

Впрочем, вменяемая часть украинского политикума и экспертов, не находящаяся на западных дотациях и грантах, отреагировала на озвученные угрозы с недоумением. Аналитики напомнили, что предупреждения о «скором нападении» звучат при каждых учениях РФ, и в вероятность атаки под видом военных игр верится с трудом. К тому же, Россия сейчас работает над снятием международных санкций, а не пытается их усилить

В целом, вопрос подачи воды в Крым возник не вчера и уже шесть лет как-то решается Москвой. То есть непонятно, зачем нападать из-за этого на Украину нужно именно сейчас. Впрочем, усиление разговоров о том, что Москва может напасть на Киев из-за воды, может иметь свою прикладную цель. Например — сделать невозможными поставки воды на полуостров, о чем, пусть и с оглядкой на «партию войны», но задумываются в команде Владимира Зеленского.

Так, на прошлой неделе Рада рассмотрела законопроект о перечне предприятий Украины, не подлежащих приватизации. Из этого перечня хотели исключить «Управление Северо-Крымского канала» и «Управление главного Каховского магистрального канала», которые могут подавать воду с Украины на полуостров. Документ подготовила группа нардепов от «Слуги народа». Передав эти объекты в частные руки, государство отстранилось бы от вопроса поставок воды в Крым, сославшись на то, что это «частная инициатива». Однако законопроект так и не набрал необходимого числа голосов депутатов.

«Это говорит о том, что, несмотря на заявления первых лиц Украины, что «никаких поставок воды до возращения полуострова не будет», мы видим скрытые попытки ее организовать, — с тревогой писали масс-медиа на Украине. — Вопреки упорному молчанию Банковой, в офисе президента ведется поиск условий для возобновления поставок воды в Крым. Новый импульс этому задал глава ОП Андрей Ермак, который уже давно сконцентрировал в своих руках вопросы международных отношений и переговоров с Кремлем, для которого вопрос запуска воды в Крым остается ключевым».

То есть «пария войны» рассчитывает на то, что после массовых заявлений о «военной угрозе России» и шантаже «вода в обмен на мир» у Зеленского будут вынуждены полностью отказаться от идеи возобновить поставки на полуостров. Активное «педалирование» Киевом и Вашингтоном темы «готовящегося военного вторжения российских войск на юг Украины» преследует несколько политических целей, заявил глава Украинского института политики Руслан Бортник.

«Прежде всего здесь видна классическая технология поиска «внешнего врага» для киевского режима, который находится в очень сложной ситуации. Президент Зеленский теряет свои позиции, его рейтинг падает, и офису президента нужно срочно переключать внимание общества с внутренних проблем на внешние, — заявил глава УИП. — Кроме того, Киев пытается обострить ситуацию из-за проходящего в России голосования по поправкам в Конституцию. Одна из них предусматривает «нерушимость российских границ», что напрямую касается Крыма. Еще один фактор — внутриполитическая обстановка в США как главного «дирижера антироссийского оркестра». Американцы пытаются и здесь извлечь свою выгоду. Муссирование темы «российского нападения» связано с тем, что США и их партнеры по НАТО пытаются «закрепиться» в военном и инфраструктурном плане на юге Украины, в частности в Приазовье».

В целом, считает Бортник, видна разноплановая, но системная работа с целью привлечь внимание к блоку проблем, волнующих крымчан, россиян и всех украинцев. Оценивая возможность вторжения российских военных на Украину, глава УИП отметил, что такие сентенции могли быть актуальны для апреля-мая 2014-го, но не сейчас.

«Если бы Кремль захотел пробить «коридор» в Крым — он сделал бы это уже давно. Москва перед собой такие задачи явно не ставит. Говорить об этом спустя шесть лет после тех событий — это значит не понимать суть происходящего. Эта тема не имеет под собой реальных аргументов, но тем не менее будет использована Киевом для дальнейшей милитаризации региона, привлечения западных союзников или для провокаций против жителей ЛДНР», — предположил аналитик.

А украинский политтехнолог и публицист Дмитрий Раимов прокомментировал слухи о «вторжении» весьма сухо и конкретно.