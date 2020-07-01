Коронавирус 1 июля: статистика, ВОЗ оценила ситуацию в РФ, США ждут скачок заболеваемости

В России за последние сутки выявили 6556 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране составило 654 405 человек.

Скончались накануне 216 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в России были зарегистрированы 9536 летальных случаев.

Побороть коронавирусную инфекцию смог 422 931 россиянин. Суточный прирост выздоровевших по стране составил 10 281 человек.

В Москве за сутки выявили 611 заболевших. Общее число случаев COVID-19 в столице — 222 209. Из больниц по выздоровлению за сутки выписали 1796 москвичей, общее число выздоровевших — 152 193. Скончались накануне 35 пациентов, общее число летальных случаев в столице — 3831.

По данным ВОЗ, коронавирусной инфекцией за все время распространения болезни заразились свыше 10,1 миллиона человек в мире. Число смертей среди пациентов с коронавирусом превысило 503 тысячи.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с коронавирусом в России и мире за минувшие сутки.

В ВОЗ рассказали о «хорошем пути» России в борьбе с пандемией

Россия идет хорошим путем по снижению случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что в последние две недели в стране наблюдается снижение случаев заражения.

«Россия идет хорошим путем. Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может измениться», — оценила ситуацию Вуйнович.

По ее словам, крайне важно соблюдать меры предосторожности: в первую очередь это касается общественного транспорта и мест массового скопления людей. Встречи с друзьями и близкими представитель ВОЗ рекомендовала возобновить только тогда, когда суточный прирост заболевших по стране снизится до тысячи в сутки.

США предрекли скачок заболеваемости COVID-19

Ежесуточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в США может увеличиться в 2,5 раза — до 100 тысяч выявленных случаев в день. С таким прогнозом выступил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Сейчас прирост заболевших в США в среднем составляет около 40 тысяч человек в день.

«Я не удивлюсь, если мы дойдем до 100 тысяч в день, если тенденция не изменится. И я очень этим обеспокоен», — заявил Фаучи.

Заболеваемость в США резко возросла в июне на фоне массовых протестов по всей стране.

Евросоюз отказался открывать границы для РФ и США

Евросоюз с 1 июля официально начал открывать границы для иностранцев. Пока в перечень государств, с которыми ЕС возобновляет контакты, вошли только 14 стран. Россия и США в этот список не попали. Такое решение принял Совет ЕС.

При этом отмечается, что список носит рекомендательный характер. Окончательное решение будут принимать государства — члены Евросоюза.