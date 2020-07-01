Врач-диетолог назвал пять самых опасных продуктов

Москва, 1 июля. Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал пять самых опасных продуктов, которые можно встретить на полках в супермаркете.

Специалист предупредил, что полуфабрикаты содержат большое количество глутамата натрия. Эта добавка, по его словам, вызывает своего рода зависимость, в особенности у детей.

Диетолог порекомендовал по возможности отказаться от пищи, содержащей дрожжи. Хлеб он посоветовал заменить самодельными блинами, лепешками, либо же батонами на закваске.

Ковальков уверен, что опасны молочные продукты низкой жирности, а также чрезмерное употребление сахара и углеводов.

«Не более 50–60 граммов в сутки. И никаких заменителей сахара», — цитирует его «Царьград».

Диетолог призвал отказаться от курицы, которая продается в магазинах, поскольку в ней много стимуляторов роста, препаратов задержки воды и антибиотиков. Такая пища, по его словам, грозит серьезными заболеваниями.

Ранее врач-диетолог Ирина Торопыгина назвала самый опасный для здоровья суп. По ее словам, любимая многими солянка обладает агрессивным составом и большим количеством насыщенных жиров. В суп добавляют лимон, каперсы и соленья, которые противопоказаны людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки и при заболеваниях поджелудочной железы.