Фотограф Пугачевой показал архивное фото Лолиты с мужской стрижкой

Москва, 1 июля. Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал архивный кадр, которому уже практически четверть века. Снимок появился в Instagram.

На кадре можно увидеть Лолиту, а также бывшего лидера группы «Браво» Валерия Сюткина с супругой. Лолита на снимке практически лысая. Вероятно, в те годы она предпочитала короткие стрижки.

«Как молоды мы были… Лолита, Валера Сюткин с женой. 1996 год где-то на «Песне года», — подписал автор фотографии пост.

Напомним, в период, когда была сделана фотография, Лолита была замужем за продюсером и своим партнером по кабаре-дуэту «Академия» Александру Цекало. Они расстались в 2000 году.

Ранее Лолита Милявская рассказала о неожиданном «омолаживающим» эффекте медицинских масок. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram. 56-летняя певица говорит, что медицинская маска, в которой она вышла в магазин, сделала ее моложе своих лет. По ее словам, с ней даже пытались знакомиться молодые люди.

Милявская отметила, что «маска помогает быть не старородящей». Подписчики оценили историю Лолиты. По мнению ее поклонников, она действительно выглядит моложе своего возраста.

Ранее сообщалось, что Лолита решилась на кардинальную смену имиджа, благодаря чему резко помолодела. После открытия салонов красоты певица наведалась к стилисту, который сделал ей модное каре. Также мастер сделал певице челку и аккуратно убрал ее набок. Новый образ заметно омолодил Милявскую.