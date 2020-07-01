Волочкова обвинила главу Нижегородской области в «пиаре» после ее дебоша в Дивеево

Москва, 1 июня. Балерина Анастасия Волочкова, которая ранее приехала в село Дивеево, нарушив карантин, и впоследствии обматерила сотрудников полиции, вновь попыталась привлечь к себе внимание. Бывшая прима Большого театра считает, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин хочет «пропиариться за ее счет».

Напомним, что Волочкова недавно собиралась посетить монастырь в нижегородском селе Дивеево. Оказалось, что населенный пункт закрыт на карантин из-за пандемии. К ней подошли полицейские, чтобы разъяснить порядок, однако звезда не стала их слушать и обложила правоохранителей нецензурными выражениями.

Теперь Волочкова обвиняет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в пиаре вокруг этого инцидента. Знаменитость записала видеоролик с обращением к губернатору.

«Хочу сказать вам, дорогой господин Никитин. Я знаю, что вы любитель пиара, вот почему вы затеяли всю эту историю, используя мое имя. По достоверным фактам, опубликованным вашими же людьми, вы тратите десятки миллионов рублей в год на ваш пиар, чтобы о вас писали, какой вы хороший. Так я вам советую — вы будьте известны не громкостью имени, а делами и поступками!» — заявила танцовщица.

Никак не комментируя свое поведение при встрече с полицией, Волочкова попыталась отвести внимание общественности от неприятного эпизода. Она предложила Никитину потратить свои деньги на нужды населения региона и даже выразила готовность помочь, предоставив доступ к своей странице в социальной сети.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на инцидент с Волочковой в его регионе. Комментируя ее пренебрежение к соблюдению ограничительных мер, он написал в Instagram, что «закон един для всех». Никитин говорит, что под «известностью» он понимает более высокую степень ответственности, а не вседозволенность.

Звездный адвокат Сергей Жорин отмечал, что скандал, который устроила Анастасия Волочкова в селе Дивеево, может грозить ей уголовным преследованием. Он напомнил, что оскорбления в адрес полицейского караются штрафом или исправительными работами.

Член центрального совета Ассоциации юристов РФ Александр Трещев подчеркивал, что после смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова общество остро реагирует на неправомерные поступки знаменитостей. По его мнению, «звездный статус» Волочковой не поможет.