Волочкова обвинила главу Нижегородской области в «пиаре» после ее дебоша в Дивеево

А как ещё действовать, кроме как защищать интересы людей Правдой?! Да. Она колит глаза! Но я всегда отстаиваю интересы людей! И если меня обижать и унижать пытается губернатор Нижегородской области Совершенно незаслуженно, совершая низость в отношении меня, приехавшей скромно помолиться и заехать в гости к друзьям, где он устроил эту облаву на меня в лице аж пяти человек без документов, я отвечу Правдой о нем! За что он так????? Просто решил отвлечь внимание от его проблем, отыгрываясь и глумясь на моем имени.. А я буду защищать интересы людей! Послушайте в карусели мою позицию. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #дивеево

