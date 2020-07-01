В России упал спрос на мороженое и квас

Москва, 1 июля. В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом говорят данные исследования компании «Такском».

Отмечается, что с 1 по 22 июня продажи популярных летом кваса и мороженого по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократились. По данным RT, продажи кваса упали на 15%. Как уточнили аналитики, средняя цена на этот напиток составила 67 рублей, что выше уровня прошлого года на 7%.

Также снизился спрос на мороженое (8%). Средняя цена на этот товар в июне составила 66 рублей. Рост по сравнению с июнем прошлого года составил 14%.

Ранее Роспотребнадзор провел исследование и дал советы по выбору мороженого, а также призвал граждан РФ тщательно изучать этикетку перед покупкой. Специалисты порекомендовали помнить, что по содержанию молочного жира выделяется несколько видов мороженого: молочное и кисломолочное, в которых не свыше 7,5% массовой доли составляет молочный жир, сливочное с 8-11,5% молочного жира, в пломбире — не менее 12%.

При этом эксперты указали на необходимость ознакомиться с самим названием продукта, которое должно включать полное понятие «мороженое с заменителем молочного жира».

Отмечается, что нужно обращать внимание на срок годности. Так, если маркировка стерта или плохо видна, то лучше не покупать такое мороженое. В Роспотребнадзоре также напомнили, что стабилизаторы являются естественными ингредиентами любого мороженого, поскольку они помогают сохранять форму продукта.

Хорошее лакомство должно нормально откалываться, потому что верно закаленная мороженая масса всегда имеет плотную густоту.

Зафиксировать растительные жиры при покупке мороженого нет никакой возможности, поскольку технология производства улучшилась. По этой причине, указали эксперты, единственный способ понять, добавлял ли производитель растительные жиры, — это исследовать продукт в лаборатории.