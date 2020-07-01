Адвокат Ефремова удивился числу потерпевших в деле актера

Москва, 1 июля. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал появление нового потерпевшего в деле о смертельной аварии, виновником которой стал артист.

Напомним, ранее потерпевшими были признаны брат, вдова и сын погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Позднее к этом списку добавился младший сын мужчины, ставшего жертвой ДТП. Примечательно, что у Захарова была не только законная супруга, но и гражданская жена. Последняя, по словам Пашаева, претендовать на то, чтобы стать потерпевшей в деле о ДТП, не может.

«Потерпевшими могут быть юридически близкие родственники. Таковыми являются два сына и юридическая жена. <…> Сожительница, с которой он фактически проживал, не имеет никакого отношения», — пояснил адвокат.

Кроме того, Пашаев удивился числу потерпевших в деле Ефремова.

«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими. За мой 20-летний стаж я первый раз вижу, чтобы между родственниками шла такая борьба», — заявил юрист в беседе с «Вечерней Москвой».

Адвокат Ефремова отметил, что в данном деле размер компенсации морального ущерба может составить до одного миллиона рублей. При этом, по словам Пашаева, деньги выплачиваются общей суммой, а не каждому потерпевшему.

«К сожалению, они думают, если их будет больше, они получат больше денег. Но в законе нет такого», — подчеркнул адвокат.

Вечером 8 июня Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и столкнулся автомобилем Захарова, напоминает Infox.ru. Водитель получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Сам Ефремов в аварии не пострадал. Еще на месте ДТП было установлено, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как ранее объяснил Пашаев, Ефремов сел пьяным за руль, поскольку ему позвонил некий друг с просьбой о помощи, передает НСН.

В отношении актера возбудили уголовное дело, он пробудет под домашним арестом до 9 августа. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что к смертельному ДТП привела безнаказанность, которую «развивали» коллеги Ефремова. Бояков призвал «поставить на место» актера, ставшего виновником страшной аварии.