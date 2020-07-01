Шредер заявил о вреде санкций США по «Северному потоку – 2» для Европы

Москва, 1 июля. Экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер назвал готовящиеся американские санкции против «Северного потока — 2» намеренным расторжением трансатлантического партнерства, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Известно, что Шредер примет участие в открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, которые посвящены «Северному потоку — 2» и энергетическому суверенитету Европы и Германии. Бывший канцлер выступит с докладом на этих слушаниях.

«Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с «Северным потоком — 2», затронуты напрямую... За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности», — отмечает Герхард Шредер.

По его словам, финансовые последствия от санкций могут быть крайне серьезными. Согласно его прогнозу, европейские потребители рискуют столкнуться с дополнительными расходами в размере 4 млрд евро в год.

Шредер подчеркнул, что санкции против союзника по НАТО в период экономического кризиса являются «сознательным расторжением трансатлантического партнерства», а также «нападением на европейскую экономику, посягательством на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность западной Европы».

Ранее сообщалось, что дополнительные санкции против «Северного потока — 2» могут быть включены в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год. Согласно инициативе сенаторов Теда Круза, Джинна Шейхина, Джона Баррассо, Рона Джонсона и Тома Коттона, санкции должны быть направлены на суда, занимающейся трубоукладочной деятельностью. Также Вашингтон может ввести рестрикции в отношении поставщиков оборудования.