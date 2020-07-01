Аналитики спрогнозировали повышение платы за ЖКУ в российских мегаполисах

Москва, 1 июля. Жители российских мегаполисов начнут платить больше за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля, прирост составит до 7%. Таким прогнозом поделились эксперты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

«По нашим оценкам, прирост платы населения крупнейших городов России за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года составит до 7%», — рассказали в ИПЕМ.

Также в институте считают, что плата за коммунальные услуги вырастет до 6%, при этом здесь не учитываются ресурсы, расходуемые на общедомовые нужды, пишет РИА Новости.

В России тарифы ЖКУ каждый год индексируют 1 июля. Исключение было сделано в 2019 году — тогда в связи с ростом НДС индексация проводилась с 1 января и с 1 июля. В 2020 году средневзвешенный тариф индексируется на 4,11%. Это минимальный показатель с 2015 года, когда и начала применяться современная модель индексации.

Аналитики ИПЕМ считают, что умеренный темп роста тарифов позволит уменьшить расходы на ЖКУ в бюджете домохозяйств. Среди 15 городов, прогноз по которым делали эксперты, плата за ЖКУ сохранится максимум на уровне 13% от доходов домохозяйств. Кроме того, в 14 городах снизится доля по отношению к прошлому году, передает «ФедералПресс».

«Положительные аспекты тарифной кампании 2020 года позволят ограничить финансовую нагрузку на население России в условиях текущего экономического кризиса», — подчеркнул заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев.

Он также добавил, что нынешнюю систему индексов платы за коммунальные услуги необходимо донастроить.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало материал, в котором эксперты объяснили, почему с 1 июля подорожают услуги ЖКХ. По словам специалистов, индексация тарифов необходима для проведения плановых ремонтов сетей и поддержания рабочего состояния инфраструктуры снабжающих организаций.