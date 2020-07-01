Фото 73-летней Варлей в бикини поразило поклонников

Москва, 1 июля. Актриса Наталия Варлей была замечена позирующей в бикини на пляже. Поклонники поражены внешним видом звезды советского кинематографа, передает Kp.ru.

Наталья Варлей по праву считалась одной из самых красивых актрис Советского Союза. Широкую известность ей принесла картина Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Секрет красоты 73-летней актрисы довольно прост.

«Мое утро всегда начинается с горячей ванны, а потом ледяного душа. Знакомые часто расхваливают мои волосы. Дело в том, что я мою голову каждое утро с 14 лет — если нет горячей воды, то в холодной. Еще всю жизнь посещаю сауну и бассейн. Соблюдаю диету. Стараюсь каждый день делать зарядку, двигаться», — рассказывала Варлей в одном из интервью.

Несмотря на почтенный возраст, Варлей продолжает следить за собой. Она ездит на курорты, а также регулярно посещает кинофестивали. Kp.ru опубликовало ее недавнее фото, на котором артистка позирует в бикини на пляже. Поклонники знаменитости были поражены ее внешним видом. Они отмечают, что звезда полна энергии и энтузиазма.

Ранее вдова советского режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова делилась подробностями из личной жизни супруга. По ее словам, она ничего не знает о возможной неудавшейся «интрижке» Гайдая с Натальей Варлей. Так она прокомментировала слухи о том, что режиссер якобы оказывал знаки внимания актрисе во время съемок «Кавказской пленницы».