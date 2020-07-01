Инструктор рассказал, как избежать аварии на мопеде и скутере

Бангкок, 1 июля. Мотоциклетный эксперт с многолетним стажем, бывший инструктор по вождению Сурин Бунпхенг рассказал РИА Новости, как избежать ДТП на двухколесном мототранспорте.

Напомним, 21 июня на острове Бали погибла российская блогерша Анастасия Зубрина, которая попала в аварию на спортивном мотоцикле.

«Мне всегда жаль молодых ребят и девчонок, погибающих в ДТП на мотоциклах. Я сам за рулем мопеда, а потом мотоцикла с 13 лет. У меня были друзья, очень молодые, погибшие в авариях», — рассказал Бунпхенг.

Эксперт отметил, что Таиланд по праву считается страной, где происходит много смертельных аварий с двухколесным мототранспортом.

«Более 70% смертельных аварий у нас происходят именно с мотоциклами. Около 40% из-за вождения в нетрезвом виде, остальные — по другим причинам», — сообщил бывший инструктор.

Он подчеркнул, что среди причин, не связанных с алкоголем, первое место занимает неопытность или недостаточная подготовка водителя, особенно когда дело касается мощных спортивных мотоциклов.

«Шоссейный спортбайк — машина, которая не прощает ошибок. Ездить на нем по городским улицам не менее опасно для водителя, чем выезжать на велосипеде на скоростную автотрассу», — сказал эксперт.

Бунпхенг посоветовал туристам выбирать хороший скутер, а не спортбайк. В крайнем случае можно взять напрокат чоппер, который намного безопаснее спортивного мотоцикла, для которого любая яма на дороге смертельно опасна.