Инструктор рассказал, как избежать аварии на мопеде и скутере

Бангкок, 1 июля. Мотоциклетный эксперт с многолетним стажем, бывший инструктор по вождению Сурин Бунпхенг рассказал РИА Новости, как избежать ДТП на двухколесном мототранспорте.
Напомним, 21 июня на острове Бали погибла российская блогерша Анастасия Зубрина, которая попала в аварию на спортивном мотоцикле.
«Мне всегда жаль молодых ребят и девчонок, погибающих в ДТП на мотоциклах. Я сам за рулем мопеда, а потом мотоцикла с 13 лет. У меня были друзья, очень молодые, погибшие в авариях», — рассказал Бунпхенг.
Эксперт отметил, что Таиланд по праву считается страной, где происходит много смертельных аварий с двухколесным мототранспортом.
«Более 70% смертельных аварий у нас происходят именно с мотоциклами. Около 40% из-за вождения в нетрезвом виде, остальные — по другим причинам», — сообщил бывший инструктор.
Он подчеркнул, что среди причин, не связанных с алкоголем, первое место занимает неопытность или недостаточная подготовка водителя, особенно когда дело касается мощных спортивных мотоциклов.
«Шоссейный спортбайк — машина, которая не прощает ошибок. Ездить на нем по городским улицам не менее опасно для водителя, чем выезжать на велосипеде на скоростную автотрассу», — сказал эксперт.
Бунпхенг посоветовал туристам выбирать хороший скутер, а не спортбайк. В крайнем случае можно взять напрокат чоппер, который намного безопаснее спортивного мотоцикла, для которого любая яма на дороге смертельно опасна.
«Для любого мотоциклиста важно понимать, что и у него, и у водителей автомобилей и других мотоциклов есть слепые зоны зеркал, когда не видно находящегося в опасной близости транспорта. Лучше всего — всегда соблюдать дистанцию и устанавливать зеркала так, чтобы слепая зона была как можно меньше», — подытожил он.